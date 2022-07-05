أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية:- يذكر أن الوزارة أعلنت أن أسعار الخراف الحية هى 90 جنيها بالنسبة إلى الكيلو القائم ‏منها، مؤكدة خضوع الخراف للكشف الطبى البيطرى عليها، ‏ومتابعتها لحظة بلحظة طبيا، بالإضافة إلى مطابقتها للأضحية من ‏حيث السلامة الجسدية والطبية أيضا.

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