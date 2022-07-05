فى آخر أيامها.. انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب، محمد عبد العظيم عطية، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الثالث الثانوى الأزهرى للقسم الأدبى وسط إجراءات مشددة، وبدون شكوى حيث يؤدى الامتحانات اليوم طلاب القسم الأدبى فى مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين ونصف.





وأوضح مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن هناك 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من: العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 659 طالبا وطالبة "461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى، و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى"، لافتا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة. وشدد على متابعة تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، وتوفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام اللجان، إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وأنه تم تجهيز وإعداد مقار اللجان، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير جميع احتياجاتهم.

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