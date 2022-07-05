تضمن جزئيات صعبة.. تباين ردود أفعال طلاب الثانوية العامة حول امتحان الديناميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:29 مساءً - تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة ،وحول مستوى صعوبة امتحان مادة الديناميكا، حيث أكد طلاب بلجنة مدرسة الجيزة الإعدادية بنين أن الأسئلة سهلة وتضمنت حوريات فقط تصل لـ 7 أسئلة تحتاج إلى تركيز وفهم وصعبين، متابعين: امتحان فى مستوى الطالب فوق المتوسط، فيما أوضح بعض الطلبة أيضا أن الأسئلة اجتاحت إلى خطوات كثيرة قبل الوصول إلى الإجابة الصحيحة كما أن وقت الامتحان غير كافى فتوزيع الوقت على عدد الأسئلة بواقع 4 دقائق لكل جزئية كما أن هناك جزئيات صعبة تضمنها الامتحان، كما لفت الطلاب إلى أن صياغة واضحة ولكن اعتمد على أفكار كثيرة تحتاج لمجهود ووقت.

وأدى طلاب شعبة علمى رياضة أداء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، "الديناميكا" فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللجان بالتصدي لأى محاولات غش أو تصوير الأسئلة، مضيفة أنه سيتم حرمان اى طالب يثبت تورطه فى الغش.

فيما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة إلى لجان سير الامتحانات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، لافتة إلى أن أوراق الإجابة والأسئلة وكتيب المفاهيم تسلمتها اللجان تمهيدا لتوزيعها على الطلاب مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحاً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.