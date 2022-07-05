وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا عن انجازات الخطة التدريبية لمركز سقارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 12:28 مساءً - شعراوى: الوزارة أولت إهتماماً كبير لتنمية قدرات العاملين بالمحليات وبناء صف قيادى ثانى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تمكين الشباب

فى ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنفيذ 126 دورة تدريبية خلال العام التدريبى 2021 / 2022، لعدد 5509 متدربين من كافة المحافظات و بإجمالى 788 يوم تدريبى، خلال 159 أسبوع تدريبى، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، و تذليل كافة العقبات أمامهم و تدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية و رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وكشف اللواء محمود شعراوى عن الإعداد والتجهيز حالياً لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية الجديدة 2022/2023 بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب ، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال.

وقال اللواء محمود شعراوى أن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء ، موضحا أن الخطة التدريبية اشتملت على 40 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة منها 14 دورة تدريبية موجهه للعاملين والقيادات في برنامج حياة كريمة خلال شهر يونيو 2022.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الخطة تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجى دورات إعداد المدربين TOT في 6 دورات تخصصية لصقل مهاراتهم في منهجيات الادارة والقيادة الفعاله بالتعاون مع المركز الاقليمي للتنميه المستدامه واستشراف المستقبل للإستفادة بهم كمدربين لدورات: أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا، و ادارة المخاطر وإستمرارية الأعمال، و التخطيط الاستراتيجي، و الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، و إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، و المرونة التنظيميه للمؤسسات الحكومية الرشيدة ، سواء التى سيتم تنفيذها في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

وأوضح اللواء شعراوى أنه تم من خلال الخطة تنفيذ ورشة عمل لوحدات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما نفذ مركز سقارة للتدريب ورشة عمل لخريجي آخر 3 سنوات من دورات اعداد المدربين لتنقيح 40 حقيبة مشروع تخرج لادراج المتميز منها فى خطة المركز للعام 2022/2023، مع تنفيذ 17 دورة و ورشة عمل لبرنامج "حياة كريمة" لعدد 540 متدرب، اضافة الى دورات التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات، وتنمية مهارات القيادات، و إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، و التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي لوظائف القيادات لدرجه مدير عام ورئيس ادارة مركزية، و إعداد مدير تدريب محترف، و تحسين خدمات المراكز التكنولوجية ، و ريادة الأعمال و إعداد و تحليل و تقييم دراسات الجدوى.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الوزارة أولت إهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2021/2022 ، خاصة ما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية و الصف الثانى ، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، كما اهتمت الوزارة بالمراكز التكنولوجية و الإعلام و إدارة شبكات التواصل الإجتماعى، و الإدارات الهندسية، ووحدات التحول الرقمى، و وحدات الحمايه المجتمعيه المستحدثه من الوزارة في المحافظات مثل وحدات تكافؤ الفرص و حماية الطفل و السياسات السكانية و حقوق الإنسان و القيادات التنفيذية النسائية المتميزة، موضحا أنه تم التركيز على تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الادارية والإدارات، والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة ، بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات .

وتابع اللواء شعراوى أن الخطة التدريبية قامت بزيادة مساحة التدريب التفاعلي، و تنفيذ دورات متقدمه لخريجي دورات اعداد قادة المستقبل فى 8 مجالات هى نظم المعلومات الجغرافية و ادارة المشروعات و تصميم الشبكات و تحليل البيانات و بناء القدرات الشخصية والقياديه و ادارة الأزمات و حماية الطفل و حماية حقوق الإنسان ، كما تم تطوير قاعات التدريب وادوات العرض والتدريب التفاعلي الذكي ، و التطوير الشامل لمعامل الحاسب الآلى و معمل اللغات ، ونفذ مركز سقارة مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات فى مجال الادراك والوعي بما تقوم به الدولة و الوزارة من مشروعات قومية و خطط و استراتيجيات و توجهات ( مصر ...أين و إلى أين ؟) مؤكدا مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الدورات التدريبية للحد من فيروس كورونا للحفاظ على المتدريبن والمدربين.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم اضافة العديد من الدورات للخطة التدريبية للتوافق مع المستجدات الحادثه على القوانين المتعلقه بالعمل في المحليات ، من ابرزها قوانين الإعلانات والمحال العامة و تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة والخطة الاستراتيجية للسكان ، كما تم تنظيم ورش عمل متخصصة لمديري مكاتب مشروعك بالمحافظات ، و منسقى و مديرى التخطيط و رؤساء المراكز والمدن للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" و رؤساء وحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية مطالبا السادة المحافظين خلال الخطة التدريبية الجديدة بضرورة أن تشمل الترشيحات خلال جميع العاملين فى دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية ممن تنطبق عليهم الشروط التى يتم إرسالها لكافة المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوى أن الخطة التدريبية استهدفت عدد من الإدارات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة وغيرها من الادارات والوحدات التنظيميه بالمحافظات ، موجها السادة المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي تم تنفيذها في مركز سقارة وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم ، وقياس مدي التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.