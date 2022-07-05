عاجل.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذى لإمارة أبوظبى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى الشق الاستثمارى وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرحبا بزيادة الاستثمارات الإماراتية فى مصر، وذلك ترسيخا للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وما بلغته من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لدعمها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون فى جميع المجالات، خصوصا فى القطاعات التى تتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية، وذلك ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبه، نقل الدكتور سلطان الجابر، إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بالمناخ الاستثمارى والتجارى الجاذب فى مصر فى ضوء العملية التنموية الشاملة التى تشهدها البلاد بقيادة الرئيس السيسى، وهو ما يوفر فرصا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل، ومؤكدا فى هذا الإطار حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجى بين البلدين على مختلف الأصعدة.