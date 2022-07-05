السفير المصرى فى التشيك يستقبل بعثة منتخب مصر للناشئين للتنس

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير سعيد هندام، سفير مصر لدى جمهورية التشيك، بعثة منتخب مصر للناشئين للتنس والمكونة من كابتن محمد رمضان المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين وعضوية اللاعبين هادى الكردى وجيرمين شريف، حيث من المقرر مشاركة اللاعبين المصريين فى بطولة "الاتحاد الدولى للتنس للناشئين" والتى ستقام فى براج خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2022.





أعرب السفير المصرى خلال اللقاء عن تمنياته للأبطال المصريين بالتوفيق خلال مبارياتهم، وأكد على استعداد السفارة لتقديم الدعم المطلوب ولتوفير كافة احتياجات البعثة المصرية خلال فترة إقامتها بالتشيك. وقد حرص السفير "هندام" على دعوة أعضاء بعثة الاتحاد المصرى للتنس لحفل عشاء بمقر دار السكن بحضور أعضاء السفارة.

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