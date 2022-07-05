الصحة: مصر تُنتج حوالى 80% من احتياجات السوق المحلى من الدواء

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، باولو أرغانو المدير التنفيذى لإحدى الشركات الإيطالية المُتخصصة فى مجال الدواء، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون بين الجانبين.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء فى مصر، باعتبارها أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى مجال صناعة الدواء، وتُنتج حوالى 80% من احتياجات السوق المحلى من الدواء.

وأضاف أن الدولة المصرية تُساند الجهود الجادة فى مجال تطوير صناعة الدواء فى مصر، والتى تولى القيادة السياسية لها أهمية بالغة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شرح مُفصل من الجانب الإيطالى عن خطته للاستثمار فى مجال الدواء فى مصر، وتلبية السوق المحلى المصرى من الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج.

ومن جانبه، وجه الوزير الجانب الإيطالى بضرورة زيارة أحد المصانع المصرية فى مجال صناعة الدواء، كما وجه بالوقوف على احتياجات السوق المصرى من الدواء.

ومن جانبه، أعرب باولو أرغانو عن سعادته بالتعاون المُشترك مع الجانب المصرى، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الإيطالية فى مجال الدواء، والذى يأتى فى إطار العلاقات المُتميزة بين مصر وإيطاليا.

وأوضح حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المُتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سُبل التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجالات إنتاج الأدوية التى يحتاجها السوق المحلى، والتى يتم استيرادها من الخارج لتصنيعها داخل مصر.