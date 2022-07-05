جاء ذلك خلال تتويج اتفاقية التعاون بين الأزهر ووكالة الفضاء المصرية، والاتفاق التنفيذى للمشاركة فى مشروع أقمار صناعية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء والمبرم فى فبراير من العام الماضى، والذى يتم اليوم بحدثين، أولهما توقيع عقد الشراكة فى تنفيذ التدريب الصيفى السنوى لطلاب الجامعات المصرية فى مجال علوم الفضاء وتكنولوجيا تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية لصيف عام 2022م، واستضافة الحدث فى رحاب جامعة الأزهر.
والثانى تدشين معامل الأقمار الصناعية فى كليتى الهندسة والعلوم، والتى تهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطلاب ليصبحوا جيلا واعيا ينافس فى السباق العالمى لاكتشاف الفضاء، وخطوة من الخطوات فى البرنامج الفضائى المصرى وخطط مصر فى مجال تكنولوجيا الفضاء، وإثراء لثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف المحرصاوى أنه سيتم اليوم تدشين معامل للأقمار الصناعية بهدف تعزيز قدرات الطلاب ليصبحوا جيلا واعيا ومؤهلات لسوق العمل وخطوة من خطوات من البرنامج الفضائى المصرى، وإثراء لثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
وأعرب عن سعادته باستضافة الجامعة التدريب السنوى الذى تقيمه وكالة الفضاء المصرية فى الفترة من 13 أغسطس حتى 22 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف التدريب العملى الميدانى على علوم الفضاء وتكنولوجيا تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية لطلاب جامعات ومعاهد مصر، والذى يقدم فيه نوعان من التدريبات تناسب جميع الفئات الطلابية، أحدهما فى أساسيات علوم وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، والآخر تدريب متقدم فى علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.
وأوضح المحرصاوى أن هذه التدريبات تهدف إلى نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى مصر، وبناء قاعدة من القوى البشرية المؤهلة للعمل فى مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ذات مهارات عالية وقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف وتصميم طرق عمل الأقمار الصناعية، وتصميم نظمها الإلكترونية والميكانيكية والبرمجيات المرتبطة وعمليات هندسة النظم لكافة الأنظمة الفرعية لوظائف المركبات الفضائية، وتحفيز طلاب مصر على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم وتشغيلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة الأزهر: نواكب جهود الدولة فى مجال العلوم والتكنولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.