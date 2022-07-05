محافظة الجيزة: 3000 جنيه غرامة ذبح الأضاحى بنهر الطريق و5 آلاف لنقل الجلود

جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وشملت قرارات محافظ الجيزة، حظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أى مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال وفى حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه، وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

وفى نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضى الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه فى حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

كما كلف المحافظ إدارتى شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع والإزالة الفورية لأى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

بالإضافة إلى حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطرى وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامه على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة فى أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أى مخالفات على الفور بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحى والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة فى العاملين وفى وسائل النقل الخاصة بها.