توافد القضاة الجدد وأسرهم لحلف اليمين بمجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - ونظم مجلس الدولة مراسم أداء الدفعة الجديدة من القضاة المعينون بقرار رئيس الجمهورية لليمين القانونية قبل استلامهم مهام مناصبهم، داخل خيمة مكيفة لاستقبال الأهالى الذين حرصوا على التواجد مع أبناءهم.



وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار الجمهورى رقم 265 لسنة 2022، بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجى دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

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