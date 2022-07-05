محافظ أسيوط يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمركز ساحل سليم (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع عصام سعد محافظ أسيوط جولته الميدانية بقرى مركز ساحل سليم أعمال تنفيذ مركزى شباب الغريب والمطمر بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتفقد محافظ أسيوط أعمال التشطيبات النهائية بمركز شباب قرية الغريب بساحل سليم والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة 7 مليون جنيه ويتكون من طابقين وتفقد أقسام المبنى الإدارى وصالات الأنشطة بالمبنى والملعب الخماسى لكرة القدم الملحق بالمركز مشيدا بجودة الأعمال كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمركز شباب قرية المطمر والذى يجرى إنشاؤه بتكلفة 5.2 مليون جنيه ويضم مبنى ادارى يحتوى على مكاتب إدارية وقاعات للأنشطة بالإضافة إلى الملعب الخماسى الملحق بالنادى معلنا دعمه الكامل وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ونهوها فى توقيتاتها المحددة.

وأكد المحافظ أنه يجرى تنفيذ 81 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة ما بين إحلال وتجديد وتطوير مراكز شباب بتكلفة 362 مليون جنيه على مستوى قرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، موجها بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا.



ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع مسئولى جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكل المشروعات وفقا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كل الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كل الجهات المنفذة للمشروعات مؤكدا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم فى تنفيذ المشروعات تفعيلا للمشاركة المجتمعية فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال.



وأشار إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.