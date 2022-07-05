ننشر أسعار تذاكر الدرجة الثالثة المكيفة بالسكة الحديد

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جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل، نشرت وزارة النقل، تقريرا عن إنجازاتها خلال الفترة من عام (2014- 2022) فى عهد الرئيس السيسى.
وفيما يخص مشروعات تطوير الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، قالت إنه تم توريد عدد 260 جرارا جديدا وتم الانتهاء من توريد 110 جرارات، وإعادة تأهيل 172 جرارا، وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرارا.
وفيما يخص توريد عربات الركاب: تم التخطيط لتوريد 1300 عربة ركاب جديدة، وتم توريد 658 عربة منها، كما وصل القطار الأول من إجمالى 7 قطارات سيتم توريدها من تالجو الإسبانية العالمية وتم بدء التشغيل التجريبى للقطار.
وفيما يخص تطوير عربات الركاب: تم التخطيط لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1273 عربة عادية وتم الانتهاء من تأهيل 1235 عربة منها، كما تم الانتهاء من تطوير 90 عربة إسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة.
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