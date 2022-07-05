انت الان تتابع خبر تفاصيل إزالة العشوائيات بمصر القديمة..هدم العقارات ونقل الأسر إلى كمبوند والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة، متابعة أعمال إزالة العشوائيات بمصر القديمة من الإخلاء والتسكين بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بموقع الإزالة.

إزالة العشوائيات بمصر القديمة

وطالبت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة، بضرورة إنجاز أعمال إزالة العشوائيات بمصر الجديدة والانتهاء منها في الموعد المحدد لذلك.

وأوضحت عبد المنعم، أنه يتم تقديم كافة الدعم للمواطنين الجاري إزالة عقاراتهم لحين الانتهاء من عمليات التسكين، ومساعدتهم في نقل متعلقاتهم بوسائل مواصلات تم توفيرها لهذا الغرض.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه تم حتى اليوم إخلاء وهدم جزئي 296 عقارًا من إجمالي 520 عقارًا، وهدم كلي لـ149 عقارًا ونقل 950 أسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة مقرر نقلهم.

واختتمت نائب محافظ القاهرة، أنه يتم نقل سكان المناطق العشوائية إلى كمبوند الخيالة أحدث مشروعات الدولة في إطار لتطوير كافة المناطق الغير آمنة والخطرة تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات».