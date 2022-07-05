السفير المصري في التشيك يستقبل بعثة منتخب مصر للناشئين للتنس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:22 صباحاً - استقبل السفير سعيد هندام، سفير مصر لدى جمهورية التشيك، بعثة منتخب مصر للناشئين للتنس والمكونة من كابتن محمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين وعضوية اللاعبين هادي الكردي وجيرمين شريف، حيث من المقرر مشاركة اللاعبين المصريين في بطولة "الاتحاد الدولي للتنس للناشئين" والتي ستقام في براج خلال الفترة من ٦ الي ١٠ يوليو ٢٠٢٢.

أعرب السفير المصري خلال اللقاء عن تمنياته للأبطال المصريين بالتوفيق خلال مبارياتهم، وأكد على استعداد السفارة لتقديم الدعم المطلوب ولتوفير كافة احتياجات البعثة المصرية خلال فترة إقامتها بالتشيك. هذا وقد حرص السفير "هندام" على دعوة أعضاء بعثة الاتحاد المصري للتنس لحفل عشاء بمقر دار السكن بحضور أعضاء السفارة.