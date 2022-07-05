القائم بأعمال وزير الصحة يستقبل وفد إحدى الشركات الإيطالية المُتخصصة في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 11:22 صباحاً - استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، السيد باولو أرغانو المدير التنفيذي لإحدى الشركات الإيطالية المُتخصصة في مجال الدواء، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل التعاون بين الجانبين.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على اهتمام الدولة بتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال صناعة الدواء، وتُنتج حوالي 80% من احتياجات السوق المحلي من الدواء.

وأضاف د. خالد عبدالغفار أن الدولة المصرية تُساند كافة الجهود الجادة في مجال تطوير صناعة الدواء في مصر، والتي تولي القيادة السياسية لها أهمية بالغة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى شرح مُفصل من الجانب الإيطالي عن خطته للاستثمار في مجال الدواء في مصر، وتلبية السوق المحلي المصري من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج.

ومن جانبه، وجه الوزير الجانب الإيطالي بضروة زيارة أحد المصانع المصرية في مجال صناعة الدواء، كما وجه بالوقوف على احتياجات السوق المصري من الدواء.

ومن جانبه، أعرب السيد باولو أرغانو عن سعادته بالتعاون المُشترك مع الجانب المصري، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الإيطالية في مجال الدواء، والذي يأتي في إطار العلاقات المُتميزة بين مصر وإيطاليا.

وأوضح د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سُبل التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات إنتاج الأدوية التي يحتاجها السوق المحلي، والتي يتم استيرادها من الخارج لتصنيعها داخل مصر.