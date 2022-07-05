رفع درجة الاستعدادات القصوى وإلغاء الإجازات لاستقبال عيد الأضحى بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





وأكد المحافظ، على إلغاء الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة؛ لتلقى واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات فى الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفورى معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

كما شدد الهجان على مديرية الطب البيطرى وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحى وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحى بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحى حفاظاً على البيئة والصحة العامة مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف بتجميع جلود الأضاحى لمن يرغب من المواطنين لتعظيم الاستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع العام.

هذا وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بأنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى ومنها التأكيد على فتح كافة المجازر بالمحافظة والبالغ عددهم (30) مجزرا لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحاً طوال أيام عيد الأضحى بالمجان، وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظا على سلامة اللحوم.

وشن حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص أرقام تليفونات للإبلاغ عن أى مخالفات وهى 114 خط ساخن من التليفون الأرضى و0133222979 (أرضى) و01119992624 واتس آب.