فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للدبلومات الفنية (الخطوات)

جدة - نرمين السيد - واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية بنسبة نجاح إجمالية 68.36%، وتسلمتها لجان النظام والمراقبة أمس الاثنين، تمهيدا لإعلانها فى المدارس اليوم الثلاثاء.

ويلتزم الطلاب بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يريد التظلم على نتائجها، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد.

خطوات التقدم بتظلم على نتائج الدبلومات الفنية 2022:

1.التوجه بإيصل السداد إلى مقر التظلمات المحدد من قبل الإدارة التعليمية.

2.يقدم الطالب أو ولى أمره طلب لمندوبى لجنة النظام والمراقبة، للاطلاع على المواد المرغوب فى التظلم من نتائجها.

3.يحصل الطالب على موعد للاطلاع على صورة من ورقة الإجابة الخاصة به، خلال 15 يوما من تاريخ التظلم.

4.يذهب الطالب فى الموعد المحدد، للاطلاع ويدون ملاحظاته حول ورقة إجابته، ثم يترك رقم هاتفه لإبلاغه بنتيجة تظلمه.

5.تظهر نتيجة التظلم خلال أسبوعين.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات، وتتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات "صناعى – زراعى – تجارى – فندقى"، وجود نظامين للدراسة "3 سنوات، 5 سنوات"، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة "دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال".

وجاءت إحصاءات نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021-2022 كالتالى:

نظام 5 سنوات: حضر عدد 18757 طالبا "4 شهادات"، بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: حضر 662036 طالبا "4 شهادات"، بنسبة نجاح 69.35 % بانخفاض مقداره 0.87% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 18792 طالبا "4 شهادات"، بنسبة نجاح 85.02% بانخفاض مقداره 0.44% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 21298 طالبا "4 شهادات"، بنسبة نجاح 86.36% "لأول مرة بمشاركة ممثلى سوق العمل فى عملية التقييم".

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 1312 طالبا "3 شهادات" بنسبة نجاح 70.73%.

نظام 3 سنوات إعداد مهنى: حضرعدد 67156 طالبا "3 شهادات"، بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11% عن العام السابق.

بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبا بنسبة نجاح 85.46% بانخفاض مقداره 2.48% عن العام السابق.