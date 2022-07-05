كفر الشيخ.. توريد 235.1 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

جدة - نرمين السيد - قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم 235 ألفا و129 طنا من القمح من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، لافتا إلى أنه تم فتح موقعين جديدين خلال الأسابيع الماضية.





وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها. وشدد على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

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