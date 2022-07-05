تجليس الأنبا بيسنتى على كرسى إيبارشية أبنوب (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، باستقبال وتجليس أسقف الإيبارشية الجديد ورئيس دير الشهيد مارمينا العجائبى بجبل أبنوب، نيافة الأنبا بيسنتى، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول فى أسيوط الجديدة، بحضور 22 من أحبار الكنيسة.





أقيمت صلوات العشية والتجليس وتلاوة تقليد الأسقفية وتوقيع الأحبار الحاضرين عليه.

وتضمن الاحتفال من بعد التجليس عددا من الكلمات، أختتمت بكلمة لنيافة الأنبا بيسنتى.



شارك فى التجليس من أحبار الكنيسة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبدارى، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات والنائب البابوى لإيبارشية أبنوب منذ نياحة مثلث الرحمات الأنبا لوكاس، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا، والأنبا بيشوى أسقف أسوان، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى.

كما حضر حفل التجليس عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

وصلى نيافته صباح الأحد أول قداس بالايبارشية بعد تجليسه أسقفا عليها بالكنيسة ذاتها.