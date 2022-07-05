محافظ المنيا يوجه بإحكام الرقابة على الأسواق خلال العيد

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، مديرية التموين بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على جميع الأنشطة التموينية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية طوال أيام عيد الاضحى المبارك.





من جانبها، أعدت مديرية التموين خطة عمل لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن وطرحها بالمنافذ التسويقية "الشركة المصرية بجميع فروعها، وجهاز الخدمة الوطنية والمعارض الرئيسية بمراكز المدن وأسواق الاتحاد والشوادر ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية وغيرها"، بأسعار تنافسية خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى منافذ توزيع الوحدات المحلية.

وأعلنت مديرية التموين عن طرح لحوم ضأن حى بسعر 90 جنيها للكيلو ولحوم ضأن سودانى مجمدة 135 جنيها للكيلو ولحوم ضأن 130 جنيها للكيلو، بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، وكذلك طرح لحوم مستوردة من السودان بسعر 115 جنيها للكيلو و85 جنيها للكيلو من اللحوم المجمدة البرازيلية وذلك بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة بفروعها المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة وجهاز الخدمة الوطنية ومنافذ توزيع الوحدات المحلية.

وتعمل المديرية بالتنسيق بين مسؤولى الإدارات الفرعية وأقسام الرقابة ومباحث التموين بالإدارات مع مسؤولى الفروع فى دفع منافذ التوزيع للوصول للقرى الأكثر كثافة سكانية واحتياجا بدائرة المحافظة عن طريق المنافذ المتحركة التابعة للقوات المسلحة والشركة المصرية وبإشراف الجهات الرقابية والمعنية من الطب البيطرى والصحة.

كما تضمنت خطة المديرية الجانب الرقابى من خلال استمرار الحملات التفتيشية على التجار التموينيين ومتابعة أرصدة شركة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والصلاحية للاستهلاك الآدمى، فضلا عن مراقبة المجازر وأماكن بيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومراقبة الأغذية والصحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ بمنع الذبح خارج المجازر الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتأكيد على عدم اقامة أى شوادر لبيع الخراف الحية، والإشراف على عمليات نقل اللحوم المذبوحة من المجازر لأماكن التوزيع فى عربات مجلفنة ومغطاة ومراقبة ثلاجات حفظ اللحوم.