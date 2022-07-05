126 دورة و5509 متدربين.. إنجازات مركز سقارة للتنمية المحلية «2021 - 2022»

جدة - نرمين السيد - وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية عن الإعداد والتجهيز حاليا لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية الجديدة 2022 - 2023 بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التى تتعاون معها الوزارة فى ملف التدريب، وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندى ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال.



وقال شعراوى إن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناء على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التى تم عقدها مع ممثلى المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء، موضحا أن الخطة التدريبية اشتملت على 40 دورة تدريبية تنفذ لأول مرة منها 14 دورة تدريبية موجهه للعاملين والقيادات فى برنامج حياة كريمة خلال شهر يونيو 2022.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الخطة تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجى دورات إعداد المدربين TOT فى 6 دورات تخصصية لصقل مهاراتهم فى منهجيات الإدارة والقيادة الفعاله بالتعاون مع المركز الإقليمى للتنميه المستدامه واستشراف المستقبل للاستفادة بهم كمدربين لدورات: "أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطورا، وإدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال، والتخطيط الاستراتيجى، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة، وإعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، والمرونة التنظيميه للمؤسسات الحكومية الرشيدة"، سواء التى سيتم تنفيذها فى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو مراكز تدريب المحافظات.

وأوضح شعراوى أنه تم من خلال الخطة تنفيذ ورشة عمل لوحدات التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما نفذ مركز سقارة للتدريب ورشة عمل لخريجى آخر 3 سنوات من دورات اعداد المدربين لتنقيح 40 حقيبة مشروع تخرج لادراج المتميز منها فى خطة المركز للعام 2022 -2023، مع تنفيذ 17 دورة وورشة عمل لبرنامج "حياة كريمة" لعدد 540 متدرب، إضافة إلى دورات التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات، وتنمية مهارات القيادات، وإعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، والتأهيل للتقدم لمسابقات الترقى لوظائف القيادات لدرجه مدير عام ورئيس ادارة مركزية، وإعداد مدير تدريب محترف، وتحسين خدمات المراكز التكنولوجية، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى.



وأشار وزير التنمية المحلية الى أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2021/2022، خصوصا ما يتعلق ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثانى، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذا لاستراتيجية مصر 2030.

كما اهتمت الوزارة بالمراكز التكنولوجية والإعلام وإدارة شبكات التواصل الاجتماعى، والإدارات الهندسية، ووحدات التحول الرقمى، ووحدات الحمايه المجتمعيه المستحدثه من الوزارة فى المحافظات مثل وحدات تكافؤ الفرص وحماية الطفل والسياسات السكانية وحقوق الإنسان والقيادات التنفيذية النسائية المتميزة، موضحا أنه تم التركيز على تنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات، والقطاعات الأكثر تأثيرا فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإدارى بالمحافظات.

وتابع شعراوى أن الخطة التدريبية زودت مساحة التدريب التفاعلى، وتنفيذ دورات متقدمة لخريجى دورات إعداد قادة المستقبل فى 8 مجالات هى نظم المعلومات الجغرافية وإدارة المشروعات وتصميم الشبكات وتحليل البيانات وبناء القدرات الشخصية والقياديه وإدارة الأزمات وحماية الطفل وحماية حقوق الإنسان، كما تم تطوير قاعات التدريب وأدوات العرض والتدريب التفاعلى الذكى، والتطوير الشامل لمعامل الحاسب الآلى ومعمل اللغات، ونفذ مركز سقارة مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات فى مجال الإدراك والوعى بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط واستراتيجيات وتوجهات (مصر.. أين وإلى أين؟) مؤكدا مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال الدورات التدريبية للحد من فيروس كورونا للحفاظ على المتدريبن والمدربين.

وأوضح شعراوى أنه تم اضافة العديد من الدورات للخطة التدريبية للتوافق مع المستجدات الحادثه على القوانين المتعلقه بالعمل فى المحليات، من ابرزها قوانين الإعلانات والمحال العامة وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة والخطة الاستراتيجية للسكان، كما تم تنظيم ورش عمل متخصصة لمديرى مكاتب مشروعك بالمحافظات، ومنسقى ومديرى التخطيط ورؤساء المراكز والمدن للمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" ورؤساء وحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية مطالبا السادة المحافظين خلال الخطة التدريبية الجديدة بضرورة أن تشمل الترشيحات خلال جميع العاملين فى دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالإدارة المحلية ممن تنطبق عليهم الشروط التى يتم إرسالها لكل المحافظات.

وأضاف شعراوى أن الخطة التدريبية استهدفت عدد من الإدارات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحلات والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة وغيرها من الادارات والوحدات التنظيميه بالمحافظات، موجها المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التى تم تنفيذها فى مركز سقارة وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب فى جهات عملهم، وقياس مدى التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.