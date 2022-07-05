قروض البقششة.. 4 بنوك ترفع الحدود القصوى للقرض الشخصي

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رياض - احمد صلاح - قررت 4 بنوك مصرية رفع الحدود القصوى للقرض الشخصي إلى 3 ملايين جنيه، في ضوء ارتفاع أسعار جميع السلع الكمالية.

بنوك ترفع الحدود القصوى للقرض الشخصي

والبنوك التي رفعت الحدود القصوى للقرض الشخصي هي الأهلي والقاهرة والإسكندرية وEG بنك، و يعد القرض الشخصي أفضل البرامج لدى العملاء وذلك لسهولة الحصول عليه، وخاصة الموظفين، حيث يمنح بضمان المرتب فقط.

مستندات القرض الشخصي من البنوك

– صورة سارية من الرقم القومي.

– إيصال مرافق حديث.

– شهادة إثبات دخل من جهة العمل.

– وللعاملين في المهن والأعمال الحرة يطلب منهم بجانب هذه الأوراق تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع العاملين به، وكشف حساب بنكي.

قيمة القرض الشخصي في 4 بنوك حكومية وخاصة

البنك الأهلي

– يمنح القرض الشخصي من 1.5 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه، وعلى مدة سداد من عام إلى 12 عاما بنسبة الفائدة من 16.5% إلى 18.5% سنويا متناقصة.

– يشترط منح القرض الشخصي من البنك الأهلي أن يكون عمر العميل من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط للعميل، ودخله الشهري لايقل عن 1500جنيه.

– تتراوح المصاريف الإدارية ما بين 2% من إجمالي قيمة القرض على مدة سداد القرض أقل من 7 سنوات، و3% فوق 7 سنوات.

بنك القاهرة

– القرض الشخصي من بنك القاهرة يصل إلى 3 ملايين جنيه، وعلى مدة سداد من 6 شهور إلى 12 عاما بنسبة الفائدة من 16.5% إلى 21.5% حسب وظيفة العميل

– يشترط منح القرض الشخصي من بنك القاهرة أن يكون عمر العميل من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط للعميل، ودخله الشهري لايقل عن 5000 جنيه.

– المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

بنك الإسكندرية

تتراوح قيمة القرض من بنك الإسكندرية بداية من 5 آلاف جنيه إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى ومدة الصرف من 6 شهور إلى 12 عاما وبنسبة فائدة تتباين حسب نوع العميل

يشترط منح القرض الشخصي من بنك القاهرة أن يكون عمر العميل من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط للعميل، وألف جنيه كحد أدنى لدخل العميل.

– المصاريف الإدارية 2% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

إيجي بنك (EG)

قيمة القرض من 20 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى ومدة صرف من 6 شهور إلى 10 سنوات وبنسبة فائدة تحدد حسب نوع العميل وتصنيف الشركة التي يعمل بها.

– أن يكون عمر العميل من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض والحد الأدنى للدخل الشهري 2500 جنيه.

-المصاريف الإدارية: من 1.25% إلى 2.5% من إجمالي قيمة القرض