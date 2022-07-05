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عاجل..وظائف أروقة الجامع الأزهر – الشروط والمكافآت

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رياض - احمد صلاح - فتحت الإدارة العامة للجامع الأزهر، باب التقدم في وظائف أروقة الجامع الأزهر وفروعه، للعمل محفظين القران الكريم، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف.

شروط التقدم في وظائف أروقة الجامع الأزهر

– إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

– اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

رابط التقدم في وظائف أروقة الجامع الأزهر

يبدأ التقديم في وظائف أروقة الجامع الأزهر وفروعه من اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، وحتى الأحد 24 يوليو 2022، وسوف يكون التعيين طبقًا لمكافأة مالية يحددها القانون، وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الدخول والتسجيل في هذا الرابط

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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