انت الان تتابع خبر عاجل..وظائف أروقة الجامع الأزهر – الشروط والمكافآت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فتحت الإدارة العامة للجامع الأزهر، باب التقدم في وظائف أروقة الجامع الأزهر وفروعه، للعمل محفظين القران الكريم، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف.

شروط التقدم في وظائف أروقة الجامع الأزهر

– إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

– اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

رابط التقدم في وظائف أروقة الجامع الأزهر

يبدأ التقديم في وظائف أروقة الجامع الأزهر وفروعه من اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، وحتى الأحد 24 يوليو 2022، وسوف يكون التعيين طبقًا لمكافأة مالية يحددها القانون، وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الدخول والتسجيل في هذا الرابط