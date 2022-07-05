انت الان تتابع خبر عاجل من التموين.. آمر هام بشأن بطاقات الفصل الاجتماعي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توزيع بطاقات الفصل الاجتماعي بالبريد لكل المواطنين الذين اشتكو من تأخر استلام البطاقات، وذلك بداية من اليوم الإثنين 4 يوليو 2022.

موعد تسليم بطاقات الفصل الاجتماعي

وأكدت الوزارة، أنه من المقرر الانتهاء من تسليم البطاقات يوم الخميس المقبل 7 يوليو 2022، وذلك قبل بدء إجازة عيد الأضحى

وكانت وزارة التموين، رفعت سعر عبوة الشاي بالمقررات التموينية بداية من شهر يوليو الجاري، نصف جنيه، لتصبح ثلاث جنيهات ونصف بدلًا من ثلاثة جنيهات.

الجدير بالذكر أن وزارة التموين، بدأت صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية لشهر يوليو.