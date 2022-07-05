هل سيتغير موعد امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة عقب قرار إجازة العيد؟.. التعليم تجيب

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رياض - احمد صلاح - تسأل العديد من أولياء الأمور طلاب الثانوية العامة 2022، هل سيتغير موعد امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، بعد قرار رئيس الوزارة والخاص بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو الجاري.

موعد امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، لن يتأثر بقرار رئيس الوزراء الخاص بإجازة عيد الأضحى المبارك ، التي تبدأ من السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو الجاري،

وأوضحت المصادر، أن امتحان مادة الفيزياء المقرر له الخميس 14 يوليو الجاري، سيجرى في موعده كما هو، ووفقًا للجدول المعد سابقًا، ولن يطرأ عليه أى تغيير بسبب قرار إجازة العيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 9 يوليو حتى الخميس 14 يوليو الجاري، وتكون مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل.