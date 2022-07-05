انت الان تتابع خبر موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. اعرفها واعمل حسابك عشان تقدم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تزامنا مع إعلان النتيجة أمس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023:

كما انه من المتوقع أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ويكون ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022 للالتحاق بالجامعات.

فيما أوضح المجلس الأعلى للجامعات، عن قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية 2022.

حيث تكون بنفس قواعد التنسيق للعام الماضي، وذلك من أجل الالتحاق بالجامعات العام الدراسي المقبل 2022/2023.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات لكافة التخصصات للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة لكافة التخصصات، للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر

دبلوم السالزيان الدون بوسكو، ودبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل، للطلاب الحاصلين على 60 ٪ فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض، للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر