حملة بمديرية تموين الفيوم لضبط أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لتكثيف المرور الميدانى وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، وإلزام الجزارين بضبط الأسعار، وعدم إقامة شوادر بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابعت الحملة منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة بشوارع النبوى المهندس، وأحمد حلمى مرزوق، والحرية، والجمهورية، والبوستة، ومناطق الحادقة، والورشة، والمحمدية، والصوفى، ودحدورة هدى، والتسعاوى، ورفعت عزمى.

خلال الجولة الميدانية، قام أعضاء الحملة بالتأكد من جودة وسلامة المعروض من اللحوم، وحالة النظافة العامة والإشغالات بالمناطق القريبة من منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، كما تم التشديد على الجزارين بضرورة تخفيض الأسعار، وبالفعل استجاب الجزارون بالمناطق التى شملتها الجولة وقاموا بتخفيض سعر الكيلو.

كان محافظ الفيوم، قد قام بجولة ميدانية؛ لمتابعة الأسعار بمنافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، وأكد خلالها على ضرورة قيام الجزارين بواجبهم الوطنى ومشاركتهم المجتمعية فى تخفيض أسعار بيع اللحوم، للتيسير على المواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بذبح الماشية بالمجازر الحكومية، وعدم الذبح بالشوارع، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما عقد محافظ الفيوم، اجتماعا مع عددٍ من الجزارين، لمناقشة آليات تخفيض أسعار اللحوم، خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار حرص الدولة على إحداث التوازن المطلوب، والحد من محاولة بعض الجزارين لرفع الأسعار، وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم.

كما وجه المحافظ، رئيس الغرفة التجارية، بالعمل على زيادة المعروض من اللحوم، وفتح شوادر ومنافذ جديدة، وكذا زيادة دعم أسعار اللحوم لتقليل الفارق بين سعر شراء الكليو القائم من المورد، وسعر البيع بمحلات الجزارة، بهدف الوصول إلى أسعار مخفضة فى متناول الجميع.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 0842168041، و0842168042، لتلقى شكاوى المواطنين من المغالاة فى رفع أسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة.