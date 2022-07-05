استعدادات مكثفة لشركات المياه والصرف بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وشدد رسلان على الاستعداد بكل المعدات لمواجهة اى طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر تحسبا لأى انسدادات مفاجئة فى خطوط الصرف الصحى، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التى تنتج عن مثل تلك السلوكيات.

وأكد المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، جاهزية الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدءا من متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومرورا بمتابعة ضغوط المياه بكافة مناطق المحافظة، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحى مع زيادة التصرفات خلال عيد الأضحى، ووصولا باستمرار انتظام العمل بكل مواقع الشركة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يسير العمل بنظام الورديات وذلك لضمان استدامة الخدمة للمواطنين.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن رفع درجة الاستعداد لقصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أى مشكلات تطرأ على شبكات الصرف الصحى حال إلقاء مخلفات الأضاحى والتخلص منها بطرق غير مشروعة الأمر الذى قد ينتج عنه حدوث انسدادات بالشبكات.

وأكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أنه سيتم تكثيف حملات تطهير غرف وشبكات الصرف الصحى، مع التأكيد على جاهزية كافة معدات الشركة لاستقبال العيد، وكفاءة الكوادر البشرية من خط ساخن وفريق وطوارئ وتخصيص غرفة عمليات لاستقبال أى شكوى على مدار الساعة وتقديم الاستجابة المناسبة على الفور.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، إطلاق حملات توعيه استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذى يواكب عمليات ذبح الأضاحى، الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحى.

وقال إن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحى وعدم الإسراف فى مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحى، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى مطابق الصرف الصحى وتجميعها فى أكياس القمامة، وإلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، منعا لحدوث أى أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى.

وأوضح الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وأكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف أنه تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وعمل الصيانة والدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى طوارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحى) على مستوى المحافظة.

وأضافت بأنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى، مؤكدا متابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا.

وأشار عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم للإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فور حدوثها.

وقال المهندس يحيى ابو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان أنه تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وعمل الصيانة والدورية والتطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اى طوارئ.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى، مؤكدا متابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورا.