محافظ القاهرة يتابع إزالة العقارات المواجهة للطريق الدائرى بـ«الجبخانة»

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة العقارات المواجهة للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى بمنطقة الجبخانة بحى مصر القديمة، نظرا للخطورة الداهمة لهذه العقارات وحفاظا على أرواح المواطنين.





وأكد المحافظ أن الأعمال تجرى على قدم وساق لسرعة انتهاء الإخلاء والإزالة والتسكين للقاطنين بالعقارات التى يتم إزالتها وذلك باشتراك مع الجهات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأجهزة المعنية بحى مصر القديمة.

وأسفرت جهود عمليات الإخلاء أمس الاثنين عن إخلاء 3 عقارات باجمالى 28 أسرة ليكون إجمالى ما تم إخلائه منذ بدء أعمال الإخلاء 32 عقار من إجمالى 41 عقارا وهدم كلى لعدد 26 عقار وإخلاء 218 أسرة من إجمالى 311 أسرة مقرر إخلائهم خلال الفترة القادمة.

وأكد المحافظ التزام الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بتسكين جميع الأسر المستحقة بالتوازى مع عمليات الإخلاء ونقلهم إلى مدينة المحروسة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة وتذليل الصعوبات التى قد تواجه الأعمال، وذلك ضمن خطة مبادرة تطوير المدن المصرية والمناطق غير الآمنة والخطرة وتوفير سكن ملائم للسكان.