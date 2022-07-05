وأكد المحافظ أن الأعمال تجرى على قدم وساق لسرعة انتهاء الإخلاء والإزالة والتسكين للقاطنين بالعقارات التى يتم إزالتها وذلك باشتراك مع الجهات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأجهزة المعنية بحى مصر القديمة.
وأسفرت جهود عمليات الإخلاء أمس الاثنين عن إخلاء 3 عقارات باجمالى 28 أسرة ليكون إجمالى ما تم إخلائه منذ بدء أعمال الإخلاء 32 عقار من إجمالى 41 عقارا وهدم كلى لعدد 26 عقار وإخلاء 218 أسرة من إجمالى 311 أسرة مقرر إخلائهم خلال الفترة القادمة.
وأكد المحافظ التزام الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بتسكين جميع الأسر المستحقة بالتوازى مع عمليات الإخلاء ونقلهم إلى مدينة المحروسة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة وتذليل الصعوبات التى قد تواجه الأعمال، وذلك ضمن خطة مبادرة تطوير المدن المصرية والمناطق غير الآمنة والخطرة وتوفير سكن ملائم للسكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يتابع إزالة العقارات المواجهة للطريق الدائرى بـ«الجبخانة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.