عاجل- الأرصاد تكشف توقعات طقس أول أيام العيد (درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.





وتتكون الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. وأكدت الهيئة، أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. وعن درجات الحرارة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 والمحسوسة 38، والسواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42، شمال الصعيد العظمى 37 والمحسوسة 39، جنوب الصعيد العظمى 41 والمحسوسة 42.

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