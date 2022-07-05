أجازة عيد الأضحى في مصر 2022.. موعد الإجازات للقطاع العام والخاص

أجازة عيد الأضحى في مصر، حيث يزداد البحث في تلك الأيام عن موعد إجازة عيد الأضحى التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالقطاع الحكومي أو الخاص، وتشكل هذه الإجازة أهمية كبيرة لدى الجميع من أجل قضاء وقت ممتع مع العائلة خاصة في ظل هذه الأيام التي ترتفع بها درجة الحرارة، وتزداد الرغبة في الذهاب إلى الشواطئ أو الخروج إلى التنزه لقضاء وقت ممتع بعيداً عن الأعمال أو الدراسة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال الموعد المحدد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2022.

أجازة عيد الأضحى في مصر

أعلنت البحوث الفلكية أن وقفة عيد الأضحى سوف تكون يوم 8 يوليو الموافق الجمعة، وبالتالي يكون أول أيام عيد الأضحى 9 يوليو الموافق السبت من الشهر الجاري الموافق 10 ذي الحجة 1443ه‍، وبناء على ذلك قامت الحكومة بتحديد موعد إجازة عيد الأضحى في مصر التي تكون ثلاث أيام فقط في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك مدفوعة الأجر، في حين أن موظفي الدولة تكون عدد أيام الإجازة 6 أيام أي تبدأ من يوم 8 يوليو وتستمر حتى يوم 15 يوليو، ومن المتعارف عليه أن كافة البنوك التي تكون في مصر مغلقة في فترة الإجازة ولكن ماكينات الصرف والإيداع تكون مفتوحة في أي وقت ممكن.

عيد الأضحى المبارك في مصر

ينتظر جميع المسلمين عيد الأضحى المبارك من كل عام، حيث يقوم الكثير من الأشخاص بذبح الأضحية وإقامة الاحتفالات بهذه المناسبة من خلال تبادل التهاني إلى الأهل والأصدقاء والأحباب، وزيارتهم وتبادل التهاني والمعايدات بين بعضهما البعض، لذلك يبحثون عن أيام الإجازة التي تبدأ من يوم الوقفة حتى آخر أيام العيد، وبهذا السياق تجد الجميع يستغلون هذه الإجازة في السفر والتنزه وزيارة الأهل في مختلف الأماكن التي توجد في مصر، ومنهم من يقوم بالسفر إلى الحج نظراً بفضل هذه الأيام المباركة.

يبدأ العديد من الأشخاص في البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صور ومسجات وعبارات تهنئه بعيد الأضحى، لإرسالها للأصدقاء والأحباب والأهل، بمعايدتهم بحلول عيد الأضحى المبارك، أدامه الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير.