وزير الرى: المنطقة العربية تواجه تحديات عديدة فى مجال المياه

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" والوفد المرافق له، لبحث التعاون بين الوزارة ومركز أكساد فى مجال الموارد المائية والرى.





إضافة إلى بحث مشاركة مركز أكساد فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه المزمع عقدها ضمن برنامج رئاسة قمة المناخ COP 27 المقرر عقدها فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات عديدة فى مجال المياه نظرا لمحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية، فى الوقت الذى تسعى فيه الدول العربية جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصا الهدف السادس المتعلق بالمياه والأهداف الأخرى التى تتقاطع معه، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التعاون بين مختلف الدول العربية فى مجال تنمية الموارد المائية وتطوير نظم الرى وتبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بين الدول، بما يحقق زيادة فى مرونة المنظومات المائية بهذه الدول للتعامل مع التغيرات المناخية.

كما أشار لأهمية تكثيف الجهود الوطنية بجميع الدول العربية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفى أسرع وقت.

‏واستعرض الدكتور عبدالعاطى والدكتور العبيد، مسودة اتفاقية التعاون المقترحة بين وزارة الموارد المائية والرى ومركز أكساد والتى تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تنظيم لقاءات علمية وندوات ودورات تدريبية فى مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، حصاد مياه الأمطار والحماية من السيول، الدراسات العلمية فى مجال المياه الجوفية، دراسات التكيف مع التغيرات المناخية، تنمية القدرات الفنية للعاملين فى مجال المياه، رفع الوعى المائى.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الترتيب لعقد مؤتمر لوزراء المياه والزراعة والبيئة على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وعقد إجتماع عن الأمن المائى والغذائى على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ المقبل.

وأشار الدكتور العبيد، لمشاركة مركز أكساد فى فعاليات المياه ضمن قمة المناخ القادم من خلال إعداد ورقة عمل تعبر عن رؤية جامعة الدول العربية تجاه الأمن الغذائى العربى، بالإضافة لعرض النماذج التطبيقية التى تنفذها أكساد للتكيف مع التغيرات المناخية فى الوطن العربى لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائى بالمنطقة العربية.