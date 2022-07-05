تكريم وكيل الموارد البشرية ومدير إدارة المكتب الفنى بوزارة القوى العاملة

جدة - نرمين السيد - شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، الحفل الذى أقامته الوزارة، لتكريم آمال لبيب وكيل الوزارة للموارد البشرية، وأحمد يوسف المدير العام للإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، بمناسبة بلوغهما سن التقاعد.





وأشاد الوزير، فى بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، بدور آمال لبيب، مؤكدا أنها كانت مثالا للسيدة المصرية التى حرصت طول الوقت على حبها للعمل واتقانها له، مشيرا إلى أنها شاركت فى العديد من المهام على أكمل وجه، كما تركت من خلفها عاملين قادرين على تحمل تلك المسؤولية الكبيرة بالإدارة.

كما أشاد سعفان، بدور مدير المكتب الفنى، مؤكدا أنه كان مثالا للأخلاق النبيلة والتفانى فى العمل، مشيرا إلى أنه حمل على عاتقه لفترة طويلة مشكلات المديريات وأسهم فى حلها، وكذلك دوره البارز فى مكتب الملحقية العمالية بالسفارة المصرية بالكويت، والذى لم يسبقه إليه أحد قبله ولم يصل إليه أحد من بعده حتى الآن.

وأهدى الوزير، آمال لبيب، هدية تذكارية، تقديرا لدورها البارز خلال الفترة التى قضتها كوكيل للوزارة، وما قبلها لخدمة العاملين بالوزارة وتذليل وحل المشكلات التى تواجههم أثناء تأدية العمل داخل الديوان، وكذلك تطوير آليات العمل داخل الإدارة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما أهدى الوزير مدير عام المكتب الفنى، المصحف الشريف، تقديرا لدوره الفعال خلال الفترة التى قضاها فى إدارة المكتب الفنى للوزير، وما قبلها من رئاسة المكتب العمالى بدولة الكويت، وما قدمه للعمالة المصرية وإسهامه فى حل مشكلاتهم وتوفير فرص عمل لائقة لهم.