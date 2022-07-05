عاجل- براتب 5500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 2752 فرصة عمل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 12 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والفيوم، والغربية، والدقهلية، والوادى الجديد، ودمياط، وأسيوط، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 310 أفرد أمن براتب 3400 جنيه، و176 عامل إنتاج، و7 فنيين صيانة كهرباء، و7 فنيين صيانة ميكانيكا، و5 فنيين تشغيل مواسير، و12 عامل مخزن، و5 سائقين كلارك، و7 أمين مخازن.

وتابع الوزير قائلا: "إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل فى مهندس كهرباء، و5 مراقبين جودة، ورسام هندسى، و3 فنيين كهرباء، و3 فنيين إعلانات، و15 عامل إنتاج، و2 كهربائى، وسائق".

وفى المنوفية مطلوب 30 مسئول ائتمان، و100 أخصائى خدمات مالية فردى وجماعى، ومهندس نسيج، ومهندس انتاج، ومهندس كهرباء، و33 مندوب مبيعات، و100 أخصائى بيع بالتليفون، و20 محضر طلبيات، و10 سائقين، و10 عاملات فرز، و5 عمال مخازن، و5 عمال إنتاج، وفنى كهرباء، وفنى ميكانيكا، وفنى صيانة.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل شملت: 30 وكيل تأمين، و20 مندوب تسويق، و20 مندوب مبيعات، و15 محصلا، و15 سائقا، و10 مساعدين تمريض، و10 أفرد خدمات معاونة.

وفى دمياط والبحيرة مطلوب مهندس ميكانيكى، و20 مسؤول ائتمان، و150 فرد أمن، وسائقين لودر، وفنى ميكانيكا وكهرباء، و10 عاملات عاديات.

وفى المنيا 21 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه منها: 9 منسق فردى، و5 مسئول تمويل، و3 مدرسين رياض أطفال، و3 مدرسين لغة إنجليزية، ومديرة حضانة.

كما تم توفير فرص عمل بالفيوم والوادى الجديد تمثلت فى: مهندس كهرباء، ومهندس ميكانيكا، و5 محاسبين، و10 مندوبين مبيعات، و5 مبيعات معارض، و30 أخصائى خدمات مالية، و30 عامل خدمات، و10 سائقين.

وفى أسيوط مطلوب: 1300 مدربين جليسات مسنين، 10 طباخ، و8 مساعد طباخ، و15 كبابجى، و10 مساعد كبابجى، و10 كباتن أوردر، و8 ويتر، و2 استيور، و6 عمال تجهيز وتحضير، و29 أخصائى تمويل، و20 عامل خدمات.

أما فى سوهاج الوظائف المتوفرة هى 3 مراقب كنترول، و3 مراجعين، و3 خدمة عملاء، و30 سائقا.