صحف القاهرة تبرز تأكيد السيسى أن مصر لم ولن تدخر جهدا فى دعم ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة «الأهرام» تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر لم ولن تدخر جهدًا فى دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أى تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم اللازم فى هذا الصدد.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اتصال هاتفى تلقاه مساء أمس من محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده امتدادًا للعلاقات الأخوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمنًا فى هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة الرئيس فى دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة فى استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطنى الليبى، فضلًا عن الدور الحيوى لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعًا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هى السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالى، بالتوازى مع إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.

وسلطت صحيفة «الأخبار» الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلى على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالى، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومى والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على دعم برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلا عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتجارة والصناعة نيفين جامع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة «مؤشرات الأداء المالى للدولة خلال العام المالى 2021/2022».

واطلع الرئيس على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالى المنقضى 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالى 20%، ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولى قدره 97 مليار جنيه، بنسبة 1٫3% من الناتج المحلى الإجمالى، وبذلك تكون الموازنة العامة حققت فائضا أوليا للعام الرابع على التوالى، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى من 6٫8% خلال العام المالى 2020/2021 إلى 6٫1%، وخفض خدمة الدين من 35٫8% من الموازنة خلال عام 2020/2021 إلى 32٫8%، كما تابع الرئيس فى السياق نفسه خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة.

وألقت صحيفة «الجمهورية» الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه فى إطار مواجهة التحديات الراهنة، فإن الدولة المصرية تستهدف تبنى سياسات قائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى، ومضاعفة نسبة مساهمته فى الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك من خلال إصدار القوانين المنظمة الكفيلة بتحسين المناخ الاستثمارى، وتعزيز الحياد التنافسى فى الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع خارجية لشركة «جسور»، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، وكبار المسئولين، وممثلى الاتحادات والقطاع الخاص، والمجالس التصديرية، وممثلى الجهات المعنية الأخرى ومختلف أجهزة الدولة.

وخلال الفعاليات، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالترحيب بالمشاركين فى هذه الاحتفالية من الوزراء والمسئولين وممثلى القطاع الخاص والمصدرين، مؤكدا أن الدولة المصرية أَولت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا بالتصنيع والإنتاج والتصدير لدورها البالغ فى إحداث التنمية الاقتصادية، ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة التشغيل وخلق فرص العمل.

وفى هذا الإطار، أوضح مدبولى أننا نواجه مع سائر دول العالم، مجموعة من التحديات الهيكلية، مؤكدا أنه من هذا المنطلق كان اهتمام الدولة المصرية بتوفير البنية الأساسية اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره فى الاستثمار والتوسع فى الإنتاج والتصدير، فى إطار هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا، ويتواكب ذلك مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذى أعلن الفترة من 2016 وحتى 2025، عقد التنمية الصناعية الثالث فى إفريقيا، بالإضافة إلى ما أكده مسار أجندة الاتحاد الإفريقى 2063، التى تصبو لأن تصبح قارتنا السمراء مزدهرة بمصانعها ومنتجاتها، موضحا أنه لبلوغ ذلك المستقبل، فإننا بحاجة إلى إحداث تحولات صناعية جذرية، وضمان توطين تحسينات متتالية فى هيكل الاقتصاد الإفريقى، حتى نخلق بنية اقتصادية مُبدعة ومتجددة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن محفظة التعاون الجارية بين مصر و«بنك الاستثمار الأوروبى» تصل إلى ما يقرب من 3٫5 مليار يورو فى قطاعات: المياه، والصرف الصحى، والنقل، والطيران المدنى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والبيئة، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى خططها التنموية، حيث يتم حاليًا اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة مساهمته فى الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه «جيلسومينا فيجليوتي»، نائب رئيس «بنك الاستثمار الأوروبي» (EIB)؛ لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح مدبولى أن الحكومة أعدت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» كمسودة أولى تحدد المبادئ الحاكمة لملكية الدولة للمشروعات والأصول، وآليات التخارج من المشروعات فى القطاعات المختلفة.

فى سياق آخر، أكد مدبولى اهتمام الدولة بملف الصادرات الزراعية، والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الإنتاج الزراعى من مختلف المحاصيل الزراعية، وذلك بما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الإستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة فى مختلف الأسواق العالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة.

فى سياق آخر، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا سلط الضوء على استمرار الدولة فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحى، فضلًا عن إطلاقها مشروع صكوك الإطعام، وذلك فى إطار جهودها فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح التقرير أن مشروع صكوك الأضاحى، أطلقته وزارة الأوقاف فى 2015 لتعظيم نفع الأضحية، حيث يتم من خلاله توزيع لحوم صكوك الأضاحى مرة واحدة فى العام، مبينًا أن نحو 5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من المشروع حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أنه يتم لأول مرة هذا العام طرح صكوك لحوم بلدية بتكلفة 3800 جنيه للصك، حيث تمت طباعة 10 آلاف صك منها، بينما تمت طباعة 120 ألف صك من اللحوم السودانية هذا العام، علمًا بأن تكلفة صك اللحوم السودانية تبلغ 2200 جنيه.