طقس اليوم.. الأرصاد تعلن آخر تطورات درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.





ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء، وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وكشفت الأرصاد عن وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

حالة الطقس اليوم

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 23

وادى النطرون 36 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 30 23

مطروح 30 24

السلوم 33 25

سيوة 37 23

بورسعيد 31 24

دمياط 30 24

الزقازيق 36 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 36 17

نويبع 38 25

طابا 36 24

كاترين 31 17

الطور 38 24

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 25

بنى سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

إدفو 41 27

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 37 25

أبو رماد 37 25

حلايب 35 26