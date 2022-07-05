حكم صيام يوم عرفة منفردا إذا وافق يوم الجمعة.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - هذا ما كشفت عنه دار الإفتاء على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت، قائلة: "يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب، كأن وافق عادةً للمسلم، كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة، أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدُمُ فيه غائبه أو يُشْفَى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان".

حكم صيام يوم عرفة منفردا إذا وافق يوم الجمعة

وأضافت الإفتاء: "جاء فى "المغنى" لابن قدامة: "وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك".

واختتمت دار الإفتاء: "وعلى هذا فلا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".

فضل صيام يوم عرفة

جدير بالذكر، أن يوم عرفة "وقفة عيد الأضحى المبارك"، سيوافق يوم الجمعة المقبل، وقد حث الحبيب المصطفى على صيامه فقال فى حديثه الشهير الصحيح: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر ذنوب السنة التى قبله والسنة التى بعده".