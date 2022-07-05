ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، يكون لطيفا على السواحل الشمالية والغربية.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء، وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

ولفتت إلى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.