عزة هاشم لـ الطاهرى: المخدرات المخلقة نشرت جرائم وحشية فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة عزة هاشم أستاذ علم الاجتماع بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنهم يعملون على فكرة الإنذار المبكر باستشعار الأخطار القادمة التى تواجه المجتمع ومن ثم يتم التحرك، متحدثة عن الجرائم الوحشية التى انتشرت فى المجتمع خلال الفترة الماضية وأثر المخدرات المخلقة عليها.





وأضافت هاشم، خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن الجرائم الوحشية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الأيام الماضية بعضها بدون دوافع، متابعة: "ده عمل علامات استفهام، والناس بتقول الحوادث دى حدثت ليه". وأشارت إلى أن المخدرات المخلقة تعتبر موادا ذات أثر نفسى، مؤكدة أنها مثيرة للجهاز العصبى، لافتة إلى أن الإقبال سابقا على المخدرات المثبطة وخلال السنوات الماضية كان الإقبال على المنشطات المثيرة، مشيرة إلى أن المخدرات المخلقة يتم الترويج لها على أن لها فوائد، مثل الترامادول.

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