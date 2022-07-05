محمد معيط: وزارة المالية وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

جدة - نرمين السيد - وقال معيط، خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، إنه تم الموافقة على زيادة بدل الصحفيين، بتعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على خلق فرص عمل فى كل المجالات، والاقتصاد المصرى حاليا يتحرك ويكبر، لافتا إلى أن الحكومة نجحت فى حل أزمات الكهرباء ونقوم بتصديرها ونصدر الغاز الطبيعى.

وأكمل وزير المالية أن إيرادات المجتمعات العمرانية غير ضريبة، مؤكدا أنه لا يمكن وضع إيرادات الهيئات الاقتصادية مع الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن الهيئات الاقتصادية تحتاج إلى مرونة فى الحركة بعيدا عن الإجراءات الحكومية.

وأضاف أن عجز الموازنة عامى 2009 و2010 وصل إلى 8.1%، موضحا أن العجز فى العام المالى الجديد أصبح 6%، مما يعد هذا الأداء المالى هو الأفضل منذ 11 عامًا.