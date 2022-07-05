حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال وقفة عرفات وعيد الأضحى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، كل ملامح الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة، والتى ستشهد حلول وقفة عرفات المباركة، وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المعلنة هى درجات حرارة فى الظل، وأن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجات الحرارة المعلنة بمقدار درجتين أو 3 درجات، محذرة من التعرض الشديد لـ أشعة الشمس وخصوصا خلال فترات النهار.

طقس العيد

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، فيما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بإرتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

درجات الحرارة فى العيد

ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومدن القناة.

واشارت إلى وجود نشاط لـ رياح على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.