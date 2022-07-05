استشارى سموم: المخدرات المخلقة تزيد نسب الجرائم والانتحار

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سليم استشارى السموم بالمركز القومى للسموم بقصر العينى، إن المخدرات المخلقة تحدث نوعا من الضغط العالى ونزيف داخلى فى خلايا المخ "ممكن يكون من أول جرعة حسب حجم الجرعة".





وأضاف سليم، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن هناك نسبة وفيات كبيرة بسبب المخدرات المخلقة حيث تعمل على رفع الضغط بدرجة كبيرة ثم انفجار شرايين المخ. وأشار إلى أن المخدرات المخلقة تحدث "لخبطة فى كيمياء المخ" وتُحدث أعراض الذهان بحيث يشعر المتعاطى بأنه يعيش فى عالم آخر ويشعر بحاجز بينه وبين العالم الخارجى، منوها بأن ذلك يؤدى إلى الإجرام والجريمة.

ونوه بأن الشخص المدمن يتحول إلى حيوان مفترس يفترس الأخرين، مشيرا إلى أن مخدر الشابو قد يدفع المدمن إلى الانتحار، مؤكدا أن المدمن يكون لديه حالة اكتئاب شديدة جدا ولا يكون لديه قدرة على الحركة أو عمل نشاط.

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