صحة مطروح: بدء تطبيق نظام الباكس الإلكترونى بقسم الأشعة بمستشفى الحمام

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور أحمد البلتاجى، اليوم الإثنين، بدء تطبيق نظام الباكس الإلكترونى "أرشفة الصور ونظام الاتصال"، لأرشفة فحوصات الأشعة فى مستشفى الحمام المركزى، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، ومحافظ مطروح خالد شعيب.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح -فى بيان- أن النظام الجديد هو نظام إلكترونى لأرشفة فحوصات الأشعة إلكترونيا، وربط المستشفى بنظام إلكترونى موحد مركزيا بوزارة الصحة، حيث انطلق تفعيل العمل بنظام الباكس والذى تم تشغيله تجريبيا منذ أمس، ويعتبر خطوة من خطوات التحول الرقمى للخدمات الطبية بمستشفيات محافظة مطروح.

ومن جانبه، أشار الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أن هناك جهودا كبيرة من أعضاء إدارة الأشعة بالمديرية، وعلى رأسها أحمد أبو راضى مدير الإدارة، والعاملون بمستشفى الحمام المركزى، فى تشغيل نظام الباكس وحدوث تطوير نوعى للخدمات الصحية المقدمة للمرضى المترددين من كافة محافظات الجمهورية وخاصة خلال فصل الصيف.

وأكد "سالم" أن تطبيق نظام الباكس سيرفع من جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى بالمستشفى، حيث يُسهم فى سرعة الوصول إلى التشخيص وتقليل الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضى للمريض، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة، ويعطى النظام قدرة أكبر للتخصصات الدقيقة فى تشخيص فحوصات الأشعة، بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات كاملة من مختلف الحالات والتى تسمح بسهولة الاطلاع عليها من الأطباء المعالجين.