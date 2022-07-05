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استشارى طب نفسى لـ الطاهرى: أغلب متعاطى المخدرات المخلقة مراهقين

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فهمى غالى 2022-07-05 00:01 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسى، إن المخدرات المخلقة لم تكن منتشرة خلال الخمسين سنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا النوع من المخدرات يعمل على إثارة وتنشيط الجهاز العصبى من خلال إفراز مواد تجعله يعمل بسرعة فائقة.

وأضاف القط، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن المخدرات المخلقة لم تكن منتشرة فى الماضى، خصوصا وأن المخدرات الرئيسية حينها كانت الإفيون والحشيش وهى مخدرات طبيعية.

وأوضح أن المخدرات المخلقة تحدث أثر سعادة وانبساط ونشوة مؤقتة وقد تزيد النشاط الجنسى، كما تعمل على خلط الواقع بالخيال "الهلوسة"، مؤكدا أن أغلب من يتعاطونها من المراهقين أو الذين يعانون من ظروف قاسية.

وأشار إلى أن الأب والأم عليهما أن يتعلما كيفية التعامل مع الأبناء، مؤكدا أن الدراسات قالت إن استخدام الأطفال للسوشيال ميديا لا يجب أن يزيد عن ساعة فى اليوم، متابعا: "الطفل عامل زى الورقة البيضاء اللى بينطبع عليها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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