استشارى طب نفسى لـ الطاهرى: أغلب متعاطى المخدرات المخلقة مراهقين

وأضاف القط، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن المخدرات المخلقة لم تكن منتشرة فى الماضى، خصوصا وأن المخدرات الرئيسية حينها كانت الإفيون والحشيش وهى مخدرات طبيعية.
وأوضح أن المخدرات المخلقة تحدث أثر سعادة وانبساط ونشوة مؤقتة وقد تزيد النشاط الجنسى، كما تعمل على خلط الواقع بالخيال "الهلوسة"، مؤكدا أن أغلب من يتعاطونها من المراهقين أو الذين يعانون من ظروف قاسية.
وأشار إلى أن الأب والأم عليهما أن يتعلما كيفية التعامل مع الأبناء، مؤكدا أن الدراسات قالت إن استخدام الأطفال للسوشيال ميديا لا يجب أن يزيد عن ساعة فى اليوم، متابعا: "الطفل عامل زى الورقة البيضاء اللى بينطبع عليها".
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