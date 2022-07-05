متعاف من الإدمان لـ الطاهرى: حملة «إنت أقوى من المخدرات» حفزتنى للعلاج

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسام، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن إدمانه أحدث خللا فى الميزان الاجتماعى والمادى الخاص به وتسبب له فى عدم القدرة على التكيف مع الحياة الاجتماعية، لافتا إلى أنه طلق زوجته أيضا بسبب الإدمان.

وأوضح أن العلاج جاء له على طبق من ذهب، متابعا: "كنت بفكر فى العلاج ولكن خايف من التعب وحياة ما بعد المخدرات، ولكن لما لقيت إعلانات حملة أنت أقوى من المخدرات وبطلها محمد صلاح وتقديم علاج مجانى وسرية كاملة، قولت أجرب، وده كان عامل محفز".

وأوضح أنه تحدث مع الخط الساخن للحملة ورد عليه أحد الأشخاص وعرض عليه المساعدة، كما عرض عليه عددا من الحلول منها الحصول على دواء أو الحضور فى عيادات خارجية أو الحجز فى مركز صحى، معقبا: "حسيت إنه صديق أو أخ، ورحت المستشفى تانى يوم بالليل، ودفعت تذكرة 5 جنيه وصورتين بطاقة عشان أعمل ملف، ودخلت للطبيب وشرحت الحالة وكتب لى على أدوية من الصيدلية الداخلية فى المستشفى مجانا"، كما أن أخصائى الخط الساخن قدم له مجموعة من النصائح، متابعا: "إدانى رقمه أكلمه فى أى وقت لو حصلت مشكلة".