مدير صندوق علاج الإدمان لـ الطاهرى: الخط الساخن يعمل 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن نسبة تعاطى المخدرات المخلقة ارتفعت من 7 إلى 17% أخر عامين بسبب جائحة كورونا، خصوصا وأن غلق الموانئ جعل البعض يفكر فى تصنيعها.





وأضاف الكتامى، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن المخدرات المخلقة بدأت بالأستروكس والفودو والكريستال ماس أو الشابو.

وقدم الشكر للكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، على تخصيص موضوع الحلقة عن المخدرات المخلقة، مؤكدا أن المسح فى 2015 بالفئة العمرية من 12 عاما إلى 60 عاما، أوضح أن نسبة التعاطى فى مصر بلغت 10% وكانت نسبة مخيفة لأنها ضعف النسبة العالمية.

وأشار إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قام بعمل خطة شاركت فيها 11 وزارة، وتم دخول 10 آلاف مدرسة واستهداف مليون طالب وطالبة ودخول 25 جامعة ضمن الخطة لتوعية التلاميذ والشباب بخطورة المخدرات.

ولفت إلى إطلاق حملات توعوية شارك فيها اللاعب محمد صلاح وشاهدها 162 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعى، متابعا: "المكالمات للخط الساخن للحملة زاد 400%"، مؤكدا أن الخط الساخن يعمل 24 ساعة، داعيا الإعلام لعرض الحملات توعوية بشكل أكبر.