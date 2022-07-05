عضو التنسيقية لـ الطاهرى: قدمنا دراسة لمجلس الشيوخ لمواجهة ظاهرة الإدمان

وأضاف تيتو، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن التنسيقية عملت على الملف من خلال ورش عمل وجلسات حوارية مع الخبراء والمتخصصين وانتهت إلى توصيات لموادهة ظاهرة الإدمان ودراسة تم تقديمها لمجلس الشيوخ.
وأوضح أن الدراسة تنقسم إلى ما قبل الإدمان ومرحلة الإدمان وما بعد العلاج، منوها إلى وجود مشكلة فى إصدار تراخيص مراكز الإدمان، فهناك 8 إجراءات يجب المرور عليها للحصول على الترخيص بعد سنة كاملة، متابعا: "هناك شروط تعجيزية".
ولفت إلى أن عدد الأسرة فى الأمانة العامة للصحة النفسية تتراوح بين 800 إلى 1000 سرير وهو عدد قليل، ما يتطلب تضافر المجتمع المدنى.
وأشار إلى أن الشاب بعد التعافى يحتاج إلى تأهيل ووجود صفة مهنية له كمعالج للإدمان لأن عددا كبيرا من المتعافين يعملون فى علاج الإدمان، مشددا على أهمية الاعتراف بالدبلومات والكورسات الخارجية لعلاج الإدمان.
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