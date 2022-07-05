الصحة: لا يوجد ارتباط علمى بين ارتفاع درجة الحرارة وانتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن الإجراءات الاحترازية والتطعيم سر الحفاظ على ضع صحى وبائى آمن من كورونا، مشددًا على أن الدولة وفرت التطعيمات بالمجان ومسألة التلقيح لم تعد تحتاج إلى إجراءات كبيرة.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحاته لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الكورونا لم تختف ومازلنا فى الوباء، لافتًا إلى أننا فى أقل معدلات الحجز فى المستشفيات من مصابى كورونا. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 37.5 مليون شخص حصلوا على الجرعتين، فيما تلقى 6 ملايين شخص الجرعة التعزيزية. ولفت "عبدالغفار"، إلى أن لا يوجد ارتباط علمى بين ارتفاع درجة الحرارة وانتشار فيروس كورونا موضحًا أن تحورات أوميكرون ليست أكثر شدة من أوميكرون.

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