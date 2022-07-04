أحمد الطاهرى: «الشابو» قاتل بالغ الخطورة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن حلقة اليوم من برنامج "كلام فى السياسة"، ستتناول قاتل بالغ الخطورة سماه البعض كريستال أو آيس أو الشابو، مضيفا: "تعددت الأسماء والمجرم واحد، فهو يمثل الإدمان من أول جرعة، ومن أخطر أنواع المخدرات".





وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الاثنين، أن هناك تحذيرات دولية وأممية من تناول هذا المخدر لأن صناعته تتصمن موادا خطرة من بينهما البوتاس، مشيرا إلى أن هدف حلقة دق جرس إنذار لمناقشة هذه الكارثة وكشف القاتل ومعرفة أسباب الانجراف لهذا الطريق، لتكون الصورة واضحة بكل أبعادها. وتمنى أن يتم تفسير جزء من ارتباط هذا المخدر المدمر بعدد من الظواهر الاجتماعية الغريبة، مضيفا: "موضوع الظواهر الاجتماعية الغريبة كان فى الأصل موضوع الحلقة، ومع فريق البرنامج رصدنا بداية الخيط فى الجرائم التى حدثت خلال السنوات الماضية، واكتشفنا أن المتهم كان يتناول مخدر الشابو، ومن هنا كان الموضوع عن حكاية المخدرات، ولماذا تدفع من يتعاطونها إلى هذا السلوك الإجرامى". واستطرد: "أنا مش وكيل نيابة عشان أوزع اتهامات، هدفنا منع انجراف المواطنين لهذا الطريق ومساعدة من ضل الطريق للعودة إلى الطريق الصحيح، ولو قدرنا نعمل ده يبقى ربنا وفقنا".

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