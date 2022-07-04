تاج الدين: كورونا لم تنتهى وهناك زيادة فى عدد الإصابات

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، اليوم الإثنين، أنه هناك زيادة فى إصابات فيروس كورونا فى الأيام الأخيرة من 7% : 8%، مقارنة بالأسابيع الماضية، مؤكدًا ان فيروس كورونا لا يزال موجود عالميا، محذرًا من التجمعات خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى المصايف وفى فترة العيد.





وأوصى عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، بضرورة استخدام الكمامات، والكحول والمطهرات. وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن معدلات تطعيم المواطنين وصلت إلى 60%، بواقع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا احتياطى استراتيجى من اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا.

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